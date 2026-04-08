高市早苗首相会見、変質進む...予算成立会見の時間＆参加者も縮小のなぜ　動静では「インタビュー」扱いに

高市早苗首相の情報発信のあり方は、予算成立後の説明でも課題が浮き彫りになっている。

高市氏は、いわゆる「ぶら下がり取材」に応じる機会が歴代の首相に比べて少ないと指摘されており、週末を中心にXで自らの見解を説明することが多い。首相官邸ウェブサイトによると、高市氏は予算成立後の2026年4月7日夜に「会見」を開いた。だが、歴代政権が予算成立後に開いてきた記者会見に比べると、時間も参加者も限られたものだった。各社が報じる首相動静では「記者会見」ではなく「報道各社のインタビュー」と表記された。

フリー・ネットメディアに連絡なし、会見室より狭い官邸の一室で...

歴代政権では予選成立後、首相官邸の会見室で、内閣記者会以外にも事前登録したネットメディアやフリーランスの記者が参加できる記者会見を開いてきた。これに対して、26年度予算の成立後は、高市氏は記者団を前に説明の機会を設けたものの、場所は会見室よりも狭い官邸内の一室で、フリーランス記者やネットメディアには事前告知されなかった。J-CASTニュースも、官邸で記者会見が開かれる際は、加盟する日本インターネット報道協会を通じて連絡があるが、今回は連絡はなかった。

官邸ウェブサイトによると、行われたのは「令和8年度予算成立及び中東情勢への対応等についての会見」。これに対して、朝日新聞や日経新聞、時事通信の「首相動静」では、いずれも18時58分から19時20分まで「報道各社のインタビュー」が行われたと伝えている。この22分のうち、12分が高市氏の冒頭発言だった。幹事社のテレビ朝日が7問を一気に質問し、高市氏が答えた後に朝日新聞が予算審議時間の短さを質問。質問したのは2人にとどまった。