那須川天心は世界王者になれるのか？エストラダ戦で「世界レベル」証明も...必要なのは「居直り」、識者が詳説

プロボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳、27）が、2026年4月11日に東京・両国国技館で行われたWBC同級王座挑戦者決定戦で、同級1位ファン・フランシスコ・エストラダ（メキシコ、35）を9回終了TKOで破った。

次戦はWBCバンタム級タイトル戦の勝者との対戦が既定路線

試合は、スピードで上回る那須川が序盤から支配した。冷静にパンチを上下に打ち分け、着実にポイントを重ねていった。この日は公開採点ルールが採用され、4回終了時の採点は、2人のジャッジが38－38のドロー。残る1人が39－37で那須川を支持した。

中盤以降も那須川のスピードは落ちることなく、試合を優位に進めた。8回終了時の採点は、3人のジャッジ全員が那須川を支持（77－75、78－74、79－73）。最後は、エストラダがギブアップする形で試合が終了した。

スポーツ紙によると、那須川の次戦は9月となる見込みだ。対戦相手は未定だが、5月2日に行われるWBC世界バンタム級タイトル戦の勝者との対戦が、既定路線とみられる。同タイトル戦は、王者・井上拓真（大橋、30）が、元世界王者・井岡一翔（志成、37）の挑戦を受ける。

那須川は25年11月にWBC世界バンタム級王座決定戦で、井上拓真に判定負けしており、井上が井岡を下して王座を防衛すれば、那須川との再戦の可能性が高まる。

キックボクシングの「神童」と称され、キックボクシング無敗のままボクシングに転向するも、8戦目で初黒星。再起戦で元世界2階級制覇王者エストラダに完勝したが、果たして世界王座を獲得することができるのか。那須川には何が必要なのか。J-CASTニュースは、多くの世界王者を育てたTMKジムの金平桂一郎会長（60）に話を聞いた。

金平会長は、真価が問われる次戦について、「おそらく井上拓真選手と井岡一翔選手の勝者になり、負けられない戦いとなる」とし、世界王者になるために必要なものを挙げた。