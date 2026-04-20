「キャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき」、元「青汁王子」が問題提起

元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんが2026年4月19日、Xで「経費」の在り方について問題提起した。

「夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ」

三崎さんは「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？」と訴えた。

「接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ。会社の金で夜の街に狂って、経費で落とすなら社員の給料に回せよ」と持論をつづった。

一晩で数十万の会計となることもあるキャバクラ代。法人・個人事業主で細かな条件は異なるものの、取引先との接待や打ち合わせなど「業務に関連する支出」と認められた場合、税務上は「交際費」として経費計上することができる。

一方で、経費とは事業の収入を得るために必要な支出を指すが、家事関連費とみなされる支出は原則として認められない。このため、託児代やベビーシッター代などは、仕事を継続するうえで必要性があったとしても、経費として扱われにくいのが現状だ。

こうした制度のあり方を踏まえ、三崎さんは「キャバクラ代は経費で落とせるのに、女性が働くために必須な託児代やベビーシッター代は経費にできない。この税制はどう考えてもおかしい」とも主張。

「夜の街でキャバ嬢にシャンパン開ける金は経費になり、必死に子育てしながら働く女性の支出は経費として認められない。これは流石に女性にとって理不尽だと思う」とした。