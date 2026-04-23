若者は甘やかされているか？「モーニングショー」で常見陽平、玉川徹が大激論　「精神論」「辞めるやつは辞める」

若者の働き方をめぐって2026年4月23日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で玉川徹さんと労働社会学が専門の千葉商科大教授・常見陽平さんのやりとりがヒートアップ、MCの羽鳥慎一さんがとりなす場面があった。職場の「ハラスメント」をどう考えるか。

玉川「あつれきがあっても、生き残る人間は生き残る」

この日のテーマは昭和と令和時代の働き方の違いについて。退職代行を使う新入社員の様子や上司や先輩が部下や後輩に対して過剰に配慮することで結果的に相手の成長機会を奪う「ホワイトハラスメント」の実情を紹介した。

コメントを求められた玉川徹さんは「僕なんか上司の言うことをきかない新入社員だったから、ものすごくあつれきがあった。あつれきがどうのこうのとか、今そんなのが問題なの？あつれきがあっても、生き残る人間は生き残るしとしか思わない。あたたかく迎え入れても、辞めるやつは辞める。これからは社会がものすごい勢いで変わっていく。あなた、そんなことで、これからの社会に対応していけるんですか」と話す。

常見さんは「玉川さんが生き残れるテレビ朝日って、まともな会社だと思う。とはいえ玉川さんの後半の発言は全く賛同しない」と反論した。