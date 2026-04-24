「誰もいない空間にスポットライトが」「ありえない」　2.5次元ミュージカルで足負傷の俳優「声のみ出演」...対応に疑問の声

ミュージカル「フラガリアメモリーズ」シリーズ第3弾「～でぃあ・まい・ふれんず！～」で、出演俳優の荒牧慶彦さんが足を負傷し、2026年4月18日から4公演、舞台袖から台詞を読み上げる声のみの出演に変更された。この対応に、疑問の声が上がっている。

実際に観劇したファンは、誰もいない空間にスポットライトが当たり、「出演キャラクターと不在キャラクターとの重要なアクションシーンの掛け合いが全く理解できなかった」と述べた。

「荒牧さんは舞台袖から台詞を発生して上演」

「フラガリアメモリーズ」は、サンリオによるメディアミックス作品。ハローキティなどサンリオのキャラクターたちを守る「フラガリアの騎士」たちの物語だ。荒牧さんは、主要キャラクターの1人である騎士「ハンギョン」役を務めている。

4月18日、ミュージカル「フラガリアメモリーズ」公式Xは、前日の夜公演で荒牧さんが足を負傷したとして、18日と19日の計4公演について、

「医療機関の診断結果を踏まえ、所属事務所、製作委員会で協議のうえ、一部演出を変更の上、荒牧さんは舞台袖から台詞を発生して上演いたします」

と発表した。チケットの払い戻しはしないとした。

荒牧さんもXは、「ご心配おかけして、そして楽しみにされていた皆様、本当に申し訳ありません」と謝罪し、「板の上に立てないのは正直とても悔しいです」と心境を明かしている。

Xでは、荒牧さんの怪我に心配の声が寄せられた一方、荒牧さんが声のみの出演かつ払い戻しなしという対応を取ったミュージカル運営に対して、疑問の声が上がっている。