中日・井上一樹監督は「やる事やってくれ」...チーム立て直しに球界OB檄　まだリリーフ当てにしているなら「同じことの繰り返し」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月23日にユーチューブを更新し、開幕から極度の不振に陥る中日・井上一樹監督（53）に「やる事はやってくれ」と檄を飛ばした。

「現状、トレードもなく立て直すといったら解体。ばらしちゃう」

中日は現在6連敗中で、開幕から4勝17敗、借金「13」。勝率は.190で2割を切っており、5位・広島と3.5ゲーム差の最下位に沈んでいる。

今季オープン戦は、9勝6敗3分けの勝率6割と、春先は好調だった。ところが、シーズンに入ってから投手陣が安定せず、チーム防御率（4.06）、92失点は、いずれもリーグワーストだ。

また、球場には今季からホームランウイングが設置され、本塁からフェンスまでの距離が短縮され、フェンスが低くなり、本塁打の量産が期待されたが、チームはここまで「恩恵」を十分に受けられずにいる。

高木氏はこのような状況を踏まえ、「今季は、球場が狭くなるから防御率は多少上がるだろうと。打率、得点はちょっと上がってくるだろう。これも球場の変化。これは予想されたが、こんなに投手陣が悪いとは、予想できなかった。どこを立て直すか。現状、トレードもなく立て直すといったら解体。ばらしちゃう」と提言し、次のように持論を展開した。

「1週間で6枚（人）がローテーションを回していく。これは理想。これで勝てればなんてことはない。これを（勝率）5割に持っていく。3つ負けていいとしたらどうするか。とりあえずこの流れを止めるには、例えば完全に勝てる3枚を作る。（先発の）高橋宏斗と金丸夢斗をくっつけちゃう。どちらが先発でもいい。（リリーフの）マラーとメヒアは先発もできるから、セットにして1試合をまかなえと。柳（裕也）と大野（雄大）。この3枚は必ず勝たないといけない」