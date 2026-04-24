「スネ見たくない」職員のハーフパンツに一部で異論　東京都「苦情はまだないが、不快与えないよう気を付けたい」

「エネルギーを賢く使う」として、小池百合子知事の音頭で、東京都職員のクールビズ服装が2026年4月22日からスタートした。

クールビズ自体には、良い取り組みだとの声も多い。その一方、ネット上の一部で、特に男性職員のハーフパンツについて異論も出て、議論になっている。

「不快にならない常識ある服装を」との声も

「ごめんなさい、これはやめてください」「不快にならない常識ある服装をして下さい」

都が「東京クールビズ」をスタートさせ、大手新聞のネットニュースで、ハーフパンツ姿で働く中年男性職員の写真が配信されると、X上では、こんな投稿が注目を集めた。

都は、4月からハーフパンツでの就業を初めて許可したといい、ニュースでは、「少し勇気が必要だったが、とても快適で仕事の能率も上がりそう」とする男性課長の話が紹介された。

しかし、スネが見えるような軽装は不快感を与えるのではとハーフパンツに嫌悪感を示した前出のX投稿への共感も寄せられ、「ハーフパンツってかなりオシャレ上級者のイメージ」「靴やソックスのチョイスが悪いと不快」といった声も出た。職員のTシャツにも、汗で乳首が透けて見えると気持ち悪いとの声もあり、クールビズの軽装に一部で異論が出ている。

都のサイトによると、クールビズは、小池知事が環境相在任の05年に省エネのために始めた取り組みになる。最近は、猛暑続きで賢い省エネが重要だとして、東京クールビズでは、早朝勤務やテレワークなどを通じて、服装などにとどまらない働き方や暮らし方の新しい標準を示すとしている。

ネット上の一部異論について、都では、どのように考えるのだろうか。