世界はどう見るか、日本の連休大渋滞　杉村太蔵氏「こんなに石油を使って大丈夫か」

アメリカとイランの停戦協議は不透明で、ホルムズ海峡は封鎖された状態が続いている。2026年4月26日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）に出演した杉村太蔵さんは、石油不足にもかかわらず今年もゴールデンウイークの大渋滞が予想される。そんな日本を世界はどう思うかと疑問を投げかけた。

阿川佐和子「政府が緊急事態と言わないのには、何か意図があるのか」

番組では、石油不足に陥っている状況だが、これから迎えるゴールデンウイークの後や夏休みの前に行動制限の可能性はあるのかが話題となった。MCの阿川佐和子さんは「緊急事態といううたいかたを、政府はあまりしていない。これにはなにか意図があるのか」と、ゲストの自民党幹事長代理の井上信治さんに聞いた。

「コロナの時もそうだったが、行動制限のようなことをやれば国民にしわ寄せが来るし、日本経済にもいい影響が出てこない。なるべくそういうことはすべきではないというのが基本だ」と答えた。 それにかみついたのが杉村太蔵さんだ。

「国民の中には、今のままのように、普通の生活を送っていて大丈夫なのかという疑問がある。もうちょっと早めに政府が行動制限とか言ってくれた方が、いきなり突然ズダーンと来るよりはいいんじゃないかと。僕なんか最初からそう思っている。あのコロナの行動制限による日本経済の落ち込みのトラウマが、日本政府には相当強い？」と聞く。井上さんは「それは、ありますね」と答えた。