「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、3試合連続マルチ安打→打率.313...「本当のイチローのようだ」韓国メディア沸く

「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）の打率が急上昇し、地元メディアが沸いている。

「今やチームで最もホットな打者として頭角」

サンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月27日（日本時間）、本拠地オラクル・パークでマイアミ・マーリンズと対戦し、6－3で勝利した。

イは「1番・ライト」でスタメン出場。初回にスリーベースを放つと、その後、3連続安打を記録した。この日は、5打数4安打2得点の大活躍で、打率を.313まで上げた。

マーリンズ3連戦の初戦（25日）は4打数3安打1本塁打、26日の第2戦では、3打数2安打1得点を記録。この日の4安打で、3試合連続でマルチヒットとなった。

今季は開幕から打撃が低調で、一時、打率は.143まで落ち込んだ。4月中旬から打撃が向上し、直近7試合は24打数12安打、打率5割を維持している。

韓国が誇る巧打者の活躍に、韓国スポーツメディア「京郷スポーツ」（ウェブ版）は、「イ・ジョンフの驚異的な打撃、4安打を放つ......18日間で打率.143→.313へ巻き返し」とのタイトルで記事化した。

記事では「イ・ジョンフは今回の3連戦で実に9安打を放ち、シーズン初の打率3割を突破した。シーズン序盤の13試合で打率.143にとどまり批判を受けていたが、今やチームで最もホットな打者として頭角を現した。打率とOPS（出塁率と長打率を合わせた数字＝0.833）は、いずれもチームで2位に浮上した」と報じた。