J-CAST ニュース

井上尚弥VS中谷潤人　「中谷陣営は必ず仕掛けてくる」識者展望...実力では井上優位も、あなどれない中谷の「決定力」

2026.04.28 17:10
スポーツ班

   プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、2026年5月2日に東京ドームで、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）を相手に防衛戦を行う。

  • 井上対中谷（写真：山口フィニート裕朗/アフロ）
    井上対中谷（写真：山口フィニート裕朗/アフロ）
  • 井上対中谷（写真：山口フィニート裕朗/アフロ）

「中谷選手が勝つならばノックアウト。判定はない」

   井上、中谷ともに32戦無敗で、井上は32勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）。互いに強打を誇る選手で、右構えの井上に対して、中谷はサウスポースタイルだ。

   両者がこれまで獲得した世界王座を比較すると、井上はライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）の4階級。中谷はフライ級（50.8キロ）、スーパーフライ級、バンタム級の3階級を制した。

   日本ボクシング界史上最大級の世界戦と称されるドリームマッチ。世界的に注目を集める1戦は、どちらに軍配が上がるのか。J-CASTニュース編集部は、数多くの世界タイトル戦をマッチメイクした経験を持つ、TMKジムの金平桂一郎会長（60）に占ってもらった。

   金平会長は、ドリームマッチの勝敗を「井上選手の後半KOか判定勝利」と予想した。

   一方で、中谷勝利の可能性にも言及。中谷が井上に勝つ場合、どのような展開となるのか。金平会長は、次のように分析した。

   「中谷選手が勝つならばノックアウト。判定はないと思います。中谷選手が勝つケースは、序盤から中盤までだと思います。中谷選手を格下に見ているわけではないが、どうしても流れの中で、中谷選手にラッキーなところがないと難しいと思います。仮にネリ戦、カルデナス戦のように、井上選手が序盤にダウンすることがあるとすれば、中谷選手は逃さないでしょう。それぐらいに決定力がある」

「井上選手の体が温まっていない時に攻めるのも面白い」
続きを読む
1 2
全文表示
ボクシング
世界タイトル戦
中谷潤人
井上尚弥
東京ドーム
姉妹サイト