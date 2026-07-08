佐藤二朗、フジへの反論投稿を一部訂正「心より謝罪」　「投稿、これを最後に」→17分後「言ったソバからすみません」

俳優の佐藤二朗さんが2026年7月8日、フジテレビが発表したドラマ撮影をめぐるトラブルの経緯に反論した7日の投稿を一部訂正し、「投稿、これを最後にします」とした。しかしその後、「固定ポスト」をめぐり投稿。「これを最後にすると言ったソバからすみません」と謝罪した。

「フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添う」

発端となったのは、7月1日の週刊文春の報道だ。佐藤さんが、ドラマ「夫婦別姓刑事」で夫婦役を演じた橋本愛さんに「ハラスメント行為」をしたとする疑惑を報じた。佐藤さんの所属事務所は2日、「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております」などと反論。佐藤さん自身もXで反論した。

フジテレビは2日、文集報道に「大変遺憾」としつつ、「当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実」とするコメントを発表。

その後7日には、「これ以上の二次被害を防止するにあたっては、本件に関する実誤関係や当社の対応について正確にお伝えすることが必要であると判断いたしました」として、トラブルの経緯を長文で発表。

そのうえで、「当実者間の関係の修復に至らなかったことについて、心苦しく思っております。特に、主演を務めたお二人の俳優に対して、多大なるご負担とご心労をお掛けする実態となっていることについては、これまで個別にお詫びと説明を行ってまいりましたが、改めて、この場をお借りして、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

佐藤さんは7日にXで、「フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です」とコメント。「『踊る』関係者の皆様、本当にすみません」とし、「映画本編も、僕のところは全てカットしてほしい」と要望した。

続けて、「フジの局員にも関わらず、僕に激励のメールくれたみんな、ごめん」と謝罪しつつ、「僕は心から、もうフジとは関わりたくないです」と吐露していた。