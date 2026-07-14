大ヒット「ダンシング・ヒーロー」、印税は？　荻野目洋子さんが実情明かす「だからこそ、皆さんに愛されているのかも」

歌手の荻野目洋子さんが2026年7月12日、自身のヒットソング「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」をめぐる裏話を明かし、話題を集めている。

「私はこの曲の印税は一銭も入っておりません」

発端となったのは、一般ユーザーによるポストだった。

荻野目さんが85年11月にリリースし、自身の最大のヒット曲となった「ダンシング・ヒーロー」について、「夏になると毎年たくさんの印税が入ってくるのでは」などとしたものだ。

ダンシング・ヒーローはディスコで定番の曲として親しまれたほか、90年代後半からは「盆踊り」の曲としても人気に。複数の振り付けが生まれるなど、夏の定番曲としても知られるようになった。発端となった投稿は、こうした向きを踏まえたものと思われる。

一方、荻野目さんはこの投稿を引用し、「私はこの曲の印税は一銭も入っておりません」と明かした。

「だからこそ、皆さんに愛されているのかもしれません」と笑顔の絵文字を添えている。

一般的に、楽曲の著作権は作詞家と作曲家にあるため、「歌唱印税」がない場合、歌手に印税は入らない。「ダンシング・ヒーロー」の原曲は、イギリスの歌手「アンジー・ゴールド」の「イート・ユー・アップ」であることから、荻野目さんに権利がないものとみられる。

荻野目さんの投稿には、「歌い手にもなんらかのリターンがあっていいと思うのにな」「まさか１円もないなんて、制度の難しさだな」など驚く声が上がった。