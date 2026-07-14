「使いにくい」「安心できる」婚活アプリに賛否　成婚265組の実績、都はどう評価するのか

東京都が運営している婚活アプリ「TOKYO縁結び」が、2024年9月のスタートから2年近く経ち、結婚の意思が確認されたケースが26年6月末現在で265組に達している。

アプリについては、自治体運営で安心できるとの声も多いが、検索などが使いにくいなどとの指摘もネット上で出ている。婚活イベント、ウェブ相談を含めて約1.2億円の税金が投入されているが、都では、その成否をどう受け止めているのか、担当課に取材した。

メインは30代で、男性6対女性4の割合

「東京都が提供するAIマッチングシステムです。婚活を始める『最初の一歩』としてご利用ください」

TOKYO縁結びの公式サイトでは、AIを使った相手紹介だと強調されている。

それによると、サービス申し込み後に価値観診断テストを行って、AIが相性の良い相手を紹介する。

アプリを担当する都の地域活動推進課にJ-CASTニュースが取材したところでは、テスト結果をベースに、自らのプロフィールや希望する相手の条件などもプラスして、交際に発展する可能性がある相手をAIが紹介するという。AIによる相手紹介は、月に4人までとなっている。

また、サービスでは、自ら条件などを検索して相手にリクエストを送ることもできるとした。こちらは月に6人までとなっており、最大で計10人の相手をリクエストできるという。顔写真も任意で登録でき、公開していれば相手も見られる。

登録できるのは、都内に在住・在勤などする18歳以上になる。登録料は、1万1000円（税込）で、2年間活動できる。

これまでに、26年6月30日時点で約3万6000人がサービスに申し込んだ。入会面談などを経て、登録したのは、このうち約1万6000人になっている。メインは、30代だといい、男性6対女性4で男性の方がやや多い。

リクエスト後のお見合いを経て、760組が紹介ストップの真剣交際に発展し、このうち265組について、都が結婚の意思を確認した。