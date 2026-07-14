1円玉が11年ぶりに「量産」...造幣局X報告で注目　100万枚未満→1億枚超製造予定、財務省に聞いたその理由は

令和8年度（2026年度）、1円玉が11年ぶりに「量産」される。造幣局のXが7月14日に伝え、注目を集めている。

今年度は令和に入って初めて製造枚数が100万枚を超える予定だが、この理由について財務省は取材に、貨幣の流通状況や摩耗した1円玉の回収状況を踏まえ、「新たに1円を製造・発行しなければ、市中において1円玉が不足するという事態を招きかねない」ためと説明した。

「久々に、ピカピカの1円玉がお手元に届くかもしれません」

造幣局はXで、「久しぶりに1円を量産しています！！！」として1円玉を製造する様子の動画を投稿した。動画ではテロップで、

「現在、平成27年度以来11年ぶりに、1円の量産を行っています」

「平成28年度～令和7年の間、1円の製造は販売用貨幣セット分のみでした」

と説明。「久々に、ピカピカの1円玉がお手元に届くかもしれません。ぜひチェックしてみてください」と呼びかけた。

この投稿は14日18時までに1万3000件リポスト（拡散）され、5万9000件の「いいね」が付くなど、注目を集めている。

造幣局のサイトに公開されている資料によると、11年前の平成27年度（2015年度）の1円玉の製造枚数8200万4000枚だが、それ以降の平成28年度（2016年度）から令和7年度（2025年度）まではいずれの年も40万から80万枚台となっている。

一方、財務省のサイトによると、令和8年度（2026年度）の1円玉の製造予定枚数は1億3200万枚だ。4月時点では2000万枚の予定だったが、5月に改定されている。