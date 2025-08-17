自信がないまま転職活動を始めてもいいのか？　少しずつ「自分の強み」が見えてくるから大丈夫【専門家が解説】

「転職って、もっと自信がある人がするものだと思っていました」

そう語るのは、30代前半で初めての転職活動に挑んだAさん。これまでの経験や転職活動をすること自体に自信が持てず、不安を抱えながらも一歩を踏み出したAさんが、どのようにして「納得の転職」を実現したのか。

その過程には、自己理解を深め、価値観を言語化していくプロセスがありました。

「正直キャリアに自信はないけれど、自分は転職できるのだろうか」

「自分のこれまでの経験に自信が持てないまま転職活動を進めていいのだろうか」

このような相談はよく寄せられています。自己理解を進めていくことで、自身の強みが明らかになっていくことが多く、それが自信をつけるきっかけになることも。

リクルートエージェントでキャリアアドバイザーをつとめる西山知壱が解説します。

転職活動をしてみてから、転職するか考えてみる方法も

30代前半のAさんが転職を考え始めたのは、勤務先での仕事が期間満了に伴い、数か月後にで終了することがきっかけでした。

期間満了後には新たな部署に異動することが決まっていたものの、別の部署でまた新たな仕事をすること、今後のキャリアの見通しに不安を抱き、転職という選択肢がぼんやりと頭に浮かんだそうです。

Aさんは小売業で店舗勤務、棚卸しなどの仕事を経て、日用品の物流・在庫管理を担当していました。ただ、アルバイトからそのまま正社員に登用されたこともあり、これまで一般的な就職活動の経験がなく、面接もほとんど未経験。転職サイトを見ても、どこから手をつけていいのか分からず、「一人で転職活動をするのは無理かもしれない」と感じていました。

そんな中で、Aさんは「誰かに相談してみよう」と思い立ち、転職エージェントに相談してみることに。面談では「面接経験がほとんどない」「転職活動が不安」と正直に打ち明けてくださいました。また、こんな会話もありました。

「異動後の仕事や今後のキャリアに不安はあるものの、今の会社は気に入っている部分も多いので、転職すべきかどうか迷っているんです」（Aさん）

「もやもやしているのであれば、一度転職活動をしてみて、内定を得てから転職するかどうかを考えてはいかがですか」（私＝キャリアアドバイザー・西山知壱）

「そんなのアリなんですか？応募して内定をもらったら、その会社に入社するべきなのでは...？」（Aさん）

「そんなことはありません。『転職活動』と『転職』は別物です。転職活動をしてみた結果、今の会社がよいと判断すれば、現職で頑張るという選択肢もあります」（私＝キャリアアドバイザー・西山知壱）

Aさんにはその考え方・動き方に驚いたようでしたが、Aさんと同じように考えている方は多くいるなと感じています。転職活動をして内定をもらったからといって、必ず入社しなくてはいけないということはありません。

Aさんは、まずはやってみるということで活動をスタートしました。

完璧を求めすぎず、一歩を踏み出してみる--その姿勢が、Aさんの転職活動のスタート地点となりました。