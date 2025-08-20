「七光り問題」岸谷蘭丸、物議醸した騒動...「まだ争っててビビった」　米山隆一は夫婦喧嘩に発展？

実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸さんが2025年8月19日にXを更新し、騒動になった七光り問題がまだ収まっていないことへの困惑を明かした。

「ちょっと疲れて数日Xから離れてたんですが...」

俳優の岸谷五朗さんと歌手の岸谷香さんの長男である岸谷蘭丸さん。問題となったのは、11日に公開された岸谷さんと立憲民主党の中谷一馬衆議院議員の対談動画で、岸谷さんが立憲民主党を批判したこと。

これに対し、同党の米山隆一氏が「まだ起業しただけで、海のものとも山のものともつかないのが、親の七光りと特異な経歴で注目を浴び、それを自分の実力と勘違いして、知らない政治について大上段で放言したら時流に合って受けました、という方に見えます」と「七光り」という言葉を使って岸谷さんを批判した。なお、このポストはのちに削除している。

このポストに対し、岸谷さんは「僕のことを親の七光りだとか勘違いだとかで切り捨てるのは良いんですけど、結局そういう所が支持を伸ばせない原因じゃないですかね？」と反論。さらに「親の七光り、って何なんですかね？僕は別に俳優や歌手をやってるわけでもなく、極力親と被らない教育事業や社会系で頑張ってるつもりなんですよね」と心境を吐露していた。

その後、岸谷さんは16日の投稿を最後にポストしていなかったが、19日に再びXを更新し、「ちょっと疲れて数日Xから離れてたんですが、戻ってきたら七光り問題まだ争っててビビった、マジか」と呆れたようにつづっていた。