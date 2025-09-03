DeNAバウアー「バット蹴り飛ばし」騒動、球団OB「故意に蹴った」と怒りも...球団は「反省させていると思う」

プロ野球巨人、DeNAでプレーした野球解説者の高橋尚成氏（50）が、2025年9月2日にユーチューブを更新し、DeNAトレバー・バウアー投手（34）のバット蹴り飛ばし騒動について、「けしからん」と怒りを示した。

「正直、これはだめ。本当にけしからんと思う」

野球ファンの間で物議を醸したシーンは、8月21日に横浜スタジアムで行われたDeNA対広島戦の5回に起こった。

DeNA2点ビハインドの5回、先発バウアーは、1番・中村奨成外野手（26）と、2番サンドロ・ファビアン外野手（27）をともにショートゴロに打ち取ると、3番・小園海斗（25）はライトフライに仕留めた。

三者凡退に抑えたバウアーは、1塁側ベンチに下がる際、グラウンドに落ちていた小園のバットを右足で蹴り飛ばした。

この動画がインターネットで拡散されると、日本の野球ファンから批判の声が上がった。海外メディアの報道によると、批判の声はバウアーの出身地の米国にも広がったという。

DeNAのOBで、米大リーグで投手としてプレーした経験を持つ高橋氏は、バウアーがバットを蹴り飛ばしたことについて、「正直、これはだめ。本当にけしからんと思う」と切り出し、次のように持論を展開した。

「どの国でもだめ。アメリカでも。今セ・リーグはDH（指名打者）がないから、アメリカの感覚だと本人に（死球を）やられるようなぐらいだめなこと。たぶんベイスターズ側も反省させていると思う。注意をかなりしていると思う。これだけ注目されちるので、バウアーに対してかなり言っていると思う」