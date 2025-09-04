J-CAST ニュース

じゃがりこ3連結、「激レア」形状に35万いいね！　「当たりっぽい」が...カルビーは複雑胸中

2025.09.04
社会班
   元AKB48でタレントの入山杏奈さんが2025年9月1日にXで、カルビー商品「じゃがりこ」について、「当たりっぽいやつ出た」としながら特殊な形の塊を披露し、35万いいねを集めるほど話題になっている。これはどれくらい「レア」なのか。カルビーに聞いた。

  • 入山杏奈さんのX（＠iriyamaanna1203）より
  • カルビー商品「じゃがりこ細いやつ」、真っ直ぐなスティック状のものが良品とされている（同社提供）
本来は取り除くため「製品に入ることは稀」

   「じゃがりこ」といえば棒状のスナック菓子として知られる。しかし入山さんが披露した写真では、うち3本分が、それぞれ横方向に波打ちながら網状に一体化した形となっていた。入山さんは投稿文で「さっきお腹空きすぎてじゃがりこ買ったら なんか当たりっぽいやつ出た」としている。

   投稿は35万件超の「いいね」を集め、「なんだこれ！？」「大当たり～そんなの見たことないです」「激レア あみじゃがりこ」「こういうのちょっと嬉しくなります」といった声が寄せられている。じゃがりこの形を「当たり」とみる反応が相次いでいるほか、身近な物に見立てて楽しむ声もある。

   実際、今回のような形の「じゃがりこ」はどれほど珍しいのか。また、どのような製造工程で生じるのか。カルビー広報部は4日にJ-CASTニュースの取材に応じ、「詳細にはお伝えできませんが、製造工程上の一時的な不具合によって生じたものです」と答えた。

   「『じゃがりこ』は真っ直ぐなスティック状のものを良品としており、本来は写真のように曲がっているものは取り除いておりますので、製品に入ることは稀となります」とも説明した。なお、食べても品質には問題ないとのことだ。

「大変ありがたく受け止めておりますが...」品質安定に尽力
