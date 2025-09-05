J-CAST ニュース

「スカイピース」テオくん、活動休止の理由詳しく語る　「人を笑わせてる場合じゃないって思っちゃった」

2025.09.05 11:00
エンタメ班
   チャンネル登録者数442万超の人気YouTuber「スカイピース」のテオくんが、2025年9月1日に個人YouTubeを更新。活動休止の理由を改めて語った。

  • テオくんのインスタグラム（＠teokun.711）より
  • テオくんのYouTubeより
  • テオくんのYouTubeより
  • テオくんのインスタグラム（＠teokun.711）より
  • テオくんのインスタグラム（＠teokun.711）より
楽しいばかりではなかった

   テオくんは24年11月、YouTubeで「絶えない誹謗中傷と プライベートでの人間関係が重なり 心が折れてしまいました」として活動休止を発表。25年5月に活動再開した。

   そんなテオくんが、25年9月1日、個人チャンネルを約1年ぶりに更新。視聴者からの質問に答えた。

   「なんで休んでたの？」との質問に、テオくんは「なんで休んでたのか明確に話してもなかった」として、詳しい理由を語り始めた。

   テオくんは、子供の頃から「人を笑わせるのが好き」だった。ショート動画共有アプリ「Vine」で活動を始めると、知らない人からも「面白い」「もっと動画見たい」といった反応が寄せられ、「これもう天職！ と思った」という。

   一方で、「カメラに向かって一人で話してるのってあんまり（得意ではない）だな」と気が付いた。そこで現在の相方、☆イニ☆（じん）さんに出会い、スカイピースとして活動を始めた。

「こりゃまたすごい楽しい！ 自分たちがふざけてて楽しい。笑ってる。それを見て笑ってくれる人がいる。もう最高の世界！ って思ってたの」

   しかし、「自分の性格に難があったり」「炎上だとか」「キモいだとか、痛いだとか」と、楽しいばかりではなかった。それでも「傷だらけになりながらも走ってきた」という。

   そんな中、休止を決定づける出来事があった。

「もう一度戻って、やっぱりみんなを笑わせたい」
