豊田真由子氏が参政党入り　神谷代表は「データやエビデンスに基づいた」政策期待...問われるワクチン政策との整合性

参政党は2025年9月8日に記者会見し、元衆院議員の豊田真由子氏を党政調会長補佐として起用すると発表した。ボード（常任役員会）メンバーにも加わる。

豊田氏は厚労省出身。官僚時代はハーバード大学大学院に留学し、公衆衛生を学んだ。豊田氏は、神谷宗幣代表から「データやエビデンスに基づいた説得力のある政策」を期待されていることを明らかにした。ただ、神谷氏は「コロナ政策の検証とmRNAワクチンなどの中止」も主張している。こういった主張を「データやエビデンス」で裏付けられるかが焦点になりそうだ。

コメンテーターとしてワクチン政策解説も多数

豊田氏は12年の衆院選で埼玉4区に自民党から立候補し、初当選。2期目の17年6月、秘書に「このハゲー！」「違うだろ！」などと暴言を浴びせ、暴行を加えたことを週刊新潮が音声つきで報じ、自民党を離党した。この間、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官などを歴任した。17年衆院選は無所属で埼玉4区から立候補したが、落選。その後はコメンテーターとして活動し、コロナ禍ではテレビでワクチン政策について解説する機会も多かった。

神谷氏によると、豊田氏は9月1日付で職員として入党。起用の理由を

「参政党は、これから政策をしっかりと練り上げていかねばならない。そういった中で、官僚の経験、そして議員の経験があるという方を一生懸命探しており、豊田さんとのご縁をいただいた」

などと説明した。

豊田氏は自らの不祥事について

「本当に自分の至らなさ、未熟さを恥じ入りながら生きてきた。こうした反省の上に立ってゼロからスタート、頑張らせていただきたい」

などと振り返り、自らの経歴について

「私は厚生労働省で長年仕事をしており、ジュネーブのWHO（世界保健機関）では、日本政府の担当の外交官として仕事もしていた」

と紹介した。