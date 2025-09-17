【男子バレー】日本「2連敗」予選敗退、中国メディアが指摘した「明らかな弱点」...「世界強豪との差が浮き彫りに」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年9月16日、男子バレーボール日本代表の特集記事を組み、フィリピン・マニラで開催されている世界選手権で、予選ラウンド敗退が決定した日本代表の現状を独自分析した。

「日本は初戦でいきなり冷水を浴びせられる結果に」

予選ラウンド・プールGの日本は、13日に行われた初戦でトルコと対戦し、0－3（19－25、23－25、19－25）のストレート負けを喫した。

第2戦（15日）はカナダと対戦。第1セットを20－25で落とすと、第2セットを23－15、第3セットを22－25で落としてのストレート負け。17日のリビア戦を残して、予選ラウンド敗退が決まった。

世界ランキング7位の日本が、まさかの2試合連続ストレート負け。アジア勢の中で、世界ランキング最上位を誇る日本の予選ラウンド敗退は、中国でも衝撃的な出来事だったようで、複数の地元メディアが速報した。

中国メディア「捜狐」は、「日本男子バレーボール代表の世界選手権でのパフォーマンスに誰もが驚かされた」と書き出し、トルコ、カナダ戦のプレーを独自に分析した。

記事では「初戦で世界ランキング16位のトルコと対戦した日本は、いきなり冷水を浴びせられる結果となった。試合全体を通して完全に相手に押された。次戦は世界ランク9位のカナダ。この一戦は日本の生死をかけた戦いであり、敗北は早期敗退を意味した。しかし、日本は再び0－3で敗北した」とし、次のように試合内容を分析した。