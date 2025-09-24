「解党的出直し」小泉進次郎氏のフレーズが響かない　「16年前も同じ話...1つも変えられてない」突き放す声

石破茂首相の後任を決める自民党総裁選は、5人が立候補した。最も若い44歳の小泉進次郎農水相は「解党的出直し」を繰り返し訴え、大手メディアの見方では最有力候補と見られている。

だがSNSでは、そのフレーズと一致しない言動に対して疑問を呈する声が相次いでいる。

初当選した2009年にも掲げた

小泉氏は2025年9月20日の出馬会見で、「物価高で生活が苦しいという国民の切実な声に向き合い、ただちに物価高対策を中心とする経済対策を検討する」と述べ、経済政策を最優先課題として挙げた。さらに、7月の参院選で惨敗したことを受け、こう強調した。

「自民党の信頼回復、そのための解党的出直しです。自民党は再び危機の中にある。国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す」

小泉氏が総裁選で繰り返し訴えている「解党的出直し」という言い回しは、実は衆院議員に初当選した2009年にも使っていた。

当時の朝日新聞の記事によると、小泉氏は「解党的出直し、新党のつもりで、もう一度再建しなければいけないという思いで頑張っていきたい」と語っている。この時は麻生太郎首相の自民党政権が衆院選で大敗。党が下野することになり、28歳だった小泉氏も危機感を感じていたようだった。

だが、この16年前の発言が掘り起こされると、SNS上では呆れたような反応も。「16年も同じこと話してて、今もなお1つも変えられてない...っていう」「『解党的出直し』ではなく『解党して出直し』じゃなきゃ、また騙されるわ」。