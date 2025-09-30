ヤクルト戦力外・西川遥輝は「争奪戦になるかも」、球界OB持論...誤解を受けている選手だが「もうひと化けできる」

プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2025年9月29日にユーチューブを更新し、ヤクルトから戦力外通告を受けた西川遥輝外野手（33）の今後について、争奪戦になる可能性を示唆した。

「ヤクルトは若返りを図りたかった」

智弁和歌山高校出身の西川は、10年ドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団。日本ハムで11年間プレーし、4度の盗塁王に輝いた。

21年オフに自由契約となり、楽天に移籍。24年シーズンからヤクルトでプレーし、1年目は113試合に出場して打率.260、1本塁打、24打点を記録し、2年目となる今シーズンは49試合の出場にとどまり、打率.174と精彩を欠いた。

ヤクルトは29日に公式サイトを通じ、西川と来シーズンの契約を結ばないことを発表した。スポーツ紙の報道によると、西川は今後、現役続行の道を模索するという。

日本ハムOBで、西川の先輩にあたる岩本氏は、西川が来シーズンの構想から外れた要因を次のように分析した。

「スワローズ事情でいうと、若手の台頭がけっこうなウエイトを占めている。西川遥輝はもう33歳。ベテランと呼ばれる年齢の中で、（チームは）若返りを図りたい。ヤクルトは監督も交代するという話ですから。その中で、ベテランより若手ということになったのかな。僕は見ていて、西川遥輝の脚力や、バットマンとしての姿、守備についている姿を見ても、まだまだいける選手だと思う」