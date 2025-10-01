4位確定の中日、来季Aクラス入りに必要なものは？ 　識者考察、「無農薬」はダメ...「強烈な肥料をまけるかどうか」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年9月28日にユーチューブを更新し、今シーズン4位が確定している中日について、「想像したよりも、非常に下回った」との見解を示した。

「勝ちたいのか、強いチームを本当に作りたいのか」

井上一樹監督（54）就任1年目の今シーズンは、26日時点で1試合を残して5位・広島に2ゲーム差をつけ、4位が確定した。

3年連続最下位から脱却したチームは、1日の巨人戦（東京ドーム）で今シーズンの全日程を終了する。

中日は長らく低迷が続いており、ここ10年間でAクラスに入ったのは20年シーズン（3位）の1度だけ。今シーズンもAクラスは遠く、現時点で3位・巨人とは7ゲーム差ある。

DeNAでヘッドコーチを務めた高木氏の目に、今シーズンの中日はどう映ったのか。高木氏は「期待はしたが、なかなか想像したよりも、非常に下回った」とし、厳しい論調で総括した。

「勝ちたいのか、強いチームを本当に作りたいのか。口先だけで言うな。あの清原和博が、西武時代に4番で右打ちをさせられた。右打ちのサインが出ていた。昔はそうだった。4番だからノーサインということはなかった。それで清原は野球を覚えた。（中日は）『そういうサインが出せますか？』と言ったら出せない。でも、本当に勝ちたい。Bクラスばかりにいる。それだったら、そういうサインを出すぐらい、ミーティングで納得させろ」

さらに、こう続けた。