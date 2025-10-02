「長期政権を任せたらどうか」　DeNA次期監督に球団OB・高木豊氏が推す人物とは

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が2025年10月1日に公式YouTubeチャンネルを更新し、今シーズン限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）の後任を予想した。

次期監督は「中をしっかりと知ってる人でないと無理」

三浦監督は20年に2軍監督を務め、オフにアレックス・ラミレス監督（50）の退任に伴い、1軍監督に就任。就任1年目はリーグ最下位に終わったものの、2年目以降はAクラスの常連となり、4年目の昨シーズンは、リーグ3位ながらもクライマックスシリーズ（CS）を勝ち抜き、26年ぶりの日本シリーズ優勝を果たした。しかし、今シーズンは首位・阪神に独走優勝を許し、その責任を取る形で5年間に及ぶ政権に終止符を打った。

今回の動画で高木氏は、DeNAの次期監督について「中をしっかりと知ってる人じゃないと無理だと思う」と断言した。DeNAが監督の感性よりもデータ重視の野球を志向するために「中に入っている人じゃないと多分戸惑うんじゃないかな」とし、内部昇格で監督を決めるのではないかと予測した。

三浦監督の後任候補の一人として取り沙汰されるのが、横浜ベイスターズ時代に活躍した谷繁元信氏（54）だ。しかし高木氏は「DeNAを知らない」とし、また監督として感性を重んじる印象があるため「ちょっと違う感じがする」と適任ではないと述べた。さらに、三浦監督の前任者であるラミレス氏はデータ重視の指揮官ではあるものの、「データを用いる形がDeNAの考えとちょっと違う」と再登板に懐疑的な見解を示した。