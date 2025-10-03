飲酒問題相次ぐJALが再発防止策、γ-GTPも参考...高リスクなら乗務停止　出口見通せぬ管理強化策、社内からは不満も

運航乗務員（パイロット）による飲酒問題が相次ぐ日本航空（JAL）が2025年9月30日、再発防止策を国交省に提出した。「飲酒傾向管理スキーム及び体制の再構築」など7項目が柱。一連の問題の背景には、経営陣とパイロットの間に「距離」があるとも指摘されており、7項目の中には、経営陣とパイロットとの対話の場を設けることもうたっている。

「飲酒傾向管理スキーム」では、これまでは3段階でリスク評価していたものを、γ（ガンマ）-GTPといった肝機能の数値をはじめとする健康関連のデータを重視して4段階に改めた。乗務前のアルコール検査や血液検査の回数も増やす。再発防止策は外部の専門家の知見も踏まえて見直し、11月に改めて国交省に提出するとしている。

約2200人中6人が「飲酒リスクあり」で乗務外れる

JALでは24年4月に米国、同12月には豪州で、機長が飲酒をめぐるトラブルを起こしている。さらに25年8月に、機長=懲戒解雇=が滞在先のハワイ・ホノルルで飲酒したことが原因で乗務ができなくなり、計3便で最大18時間遅れている。これを受けて国交省は9月10日、JALに対して行政指導にあたる厳重注意を行い、9月30日までに再発防止策の提出を求めていた。

JALは9月30日に記者会見し、主に安全面のトップにあたる「安全統括管理者」を務める中川由起夫常務が、再発防止策の内容を説明した。中川氏によると、これまでの「飲酒傾向管理スキーム」では、「過去の検知事例」「過去の飲酒に関わる不適切事案」「所属部からの情報」「健康管理情報」といった指標に点数を割り当て、その合計から3段階で評価していた。

これに対して10月から暫定運用が始まり、12月の本運用を目指している新基準では、γ（ガンマ）-GTPといった肝機能の数値をはじめとする健康関連のデータも判断材料にして6段階で評価。最もハイリスクな「飲酒リスクあり」と評価された人は、いったん乗務から外すことにしている。その結果、訓練生を除けば約2200人いるパイロットのうち、6人が乗務から外れている。JALは9月10日の会見で、4人を乗務から外したことを明らかにしている。基準を変えたことで対象者が増えたことになる。

乗務再開の判断基準は未定だ。中川氏は次のように説明した。

「弊社だけで決められるような簡単な問題ではないと思っている。ぜひ、外部のアルコールの専門家の知見も得ながら早急に作ってまいりたい。血液検査で（判断基準の）ゾーンが下がったというだけですぐに（復帰）、と言ったような簡単な問題ではないのかもしれない、というのは感じている」