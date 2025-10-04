年収50万円アップした20代エンジニアの「納得の転職」の秘訣　転職は「やりたいこと」と出会う旅

「動いてみたら、自分のやりたいと思える仕事に巡り合えた」

そう語るのは、20代後半で初めての転職に挑んだエンジニアのAさん。Aさんが、どのようにして「納得の転職」を実現できたのか。その過程には、自己理解を深め、自身の情熱を言語化していく重要なプロセスがありました。

リクルートエージェントでキャリアアドバイザーをつとめる大和 航希が解説します。

転職活動を始める理由は、年収アップだけでなく

「正直キャリアに自信はないけれど、自分は転職できるのだろうか」

「自分のこれまでの経験に自信が持てないまま転職活動を進めていいのだろうか」

Aさんのような相談はよくあります。特にエンジニアは、専門性が高いがゆえに、自身のスキルや経験が他社で通用するのか、自分の市場価値がどれくらいあるのか見えにくい、と感じるケースが少なくありません。しかし、Aさんのケースは、そんな不安を抱える方々にこそ知ってほしい事例です。

Aさんが転職を考え始めたのは、社会人3年半を迎えたころでした。彼が目指していたのは、年収アップというよりも技術者としての知識と経験の幅を広げることでした。

前職の部品メーカーでは生産技術職として、社内の限られた設備や工程の中でモノづくりに関わっていました。しかし、Aさんには「もっと技術を極め、モノづくりを支える人々に技術を伝えたい、指導者として生産現場に貢献したい」という強い思いがありました。

「理想は、工場のサブスクをつくることです」

この壮大な目標を達成するために、彼には「もっと多くの生産現場を見て、もっと多様な技術に触れたい」という明確な動機があったのです。

しかし、前職ではその目標には限界があると感じていました。そこで彼は、自身の熱意と目標を実現できる環境を求めて、再び転職活動を開始することにしました。

というのは、新卒入社して1年半ほど経った頃にも一度転職活動をしていた経験があるからです。ただ、その際にはまだ経験が足りずに転職には至らなかったため、今回はやりたい仕事があるか改めて探したいという要望でした。