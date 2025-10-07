辰己涼介ポスティングは「我がままにしか聞こえない」、球団に要望も識者バッサリ...「何の説得力もない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月6日にユーチューブを更新し、楽天・辰己涼介外野手（28）の大リーグ挑戦について、「説得力がない」と苦言を呈した。

「大リーグの球団は取ってくれるのかな？」

スポーツ紙の報道によると、辰己は今オフの大リーグ挑戦を目指し、シーズン中に球団にポスティングシステムを要望。球団側は辰己の要望を精査した上で、今オフの移籍は認めない方針だという。

辰己は大リーグ志向が強く、24年１月の契約更改交渉後の会見では「将来的にメジャーに行けるように」との意向を示していた。9月に国内フリーエージェント（FA）権を獲得したが、海外FA権の要件を満たすのは最短で２年後となる。

昨シーズン、158安打を放ち最多安打のタイトルを獲得。打率.294はキャリアハイだった。今シーズンは114試合に出場して、打率.240、7本塁打、88安打、32打点。打率、安打、打点で昨シーズンを下回った。

今シーズン精彩を欠いた辰己。高木氏は辰己の大リーグ挑戦について、「押しも押されるレギュラーでないと、海外に行っても苦労すると思う。本人もそのくらいのことは分かっているだろうが。安定した成績をなかなか残せないまま行ったとしても。ただ、（大リーグの球団は）取ってくれるのかなと。そういう話が来ているのか分からないが」と率直に語った。