「玉木雄一郎首相」誕生に立ちはだかる女性人気の低さ　党の政策「女性には理解するのは難しい」と失言の過去

政局のキーマンとして首相候補に名が挙げられていた国民民主党の玉木雄一郎代表に、批判が殺到している。YouTubeチャンネルで立憲民主党の蓮舫参院議員を笑い飛ばしたことが発端となり、過去の不倫スキャンダルや女性候補とのトラブルも蒸し返され、女性を中心に拒否反応が相次ぐ。

世論調査でも女性から党の支持率が伸び悩む背景が垣間見える騒動となった。

女性からの支持率が伸び悩む国民民主党

玉木氏は2025年10月11日、YouTubeの「たまきチャンネル」で榛葉賀津也幹事長との対談動画を公開。玉木氏は「榛葉さんなんかはね、前の民進党の代表選挙で蓮舫さん応援してるからね」と、2016年に行われた民進党代表選での逸話を暴露。榛葉は「いひひひひ」と苦笑し、2人で「これ黒歴史」と爆笑した。

さらに玉木氏が「（榛葉）幹事長だけさ、蓮舫さんの（Xの）投稿見られて、俺見れないんだよ。そしたらブロックされててさ！」と暴露。榛葉氏も「その翌日俺もブロックされた」と明かすと、玉木氏は「ひゃはははは」と嬉しそうに笑った。

予想通り、蓮舫氏は激怒。自身のXに「私は、SNSで他の政党の議員を笑いながら語ることはしません。政治は、批判よりも誠実な対話で変えていくものだと思います」と記し、名指しこそしなかったものの不快感を表明した。

この騒動に、Xでは女性を中心に玉木氏への非難の声が続出。「いい大人のすることじゃぁないね」「ブロックされるのは当然」「国民民主党女性の支持率低い理由。この動画の全てのような気がしてきた」などのコメントが書き込まれ、炎上状態となった。

10月14日、NHKは世論調査の結果を公表。国民民主党の支持者の割合は男性6.5%、女性2.4%と男女で差が出た。自民党の男性28.6%、女性25.6%、立憲民主党の男性6.2%、女性4.7%、日本維新の会の男性1.8%、女性1.6%と比べても顕著で、数字としては参政党の男性6.2%、女性2.0%と同程度に女性からの支持が低かった。