江頭2：50「エガちゃんねる」ファミマとのコラボ商品動画めぐり...トルコ再訪して謝罪を報告

お笑いタレント・江頭2:50さんのYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」が2025年10月27日にXを更新し、コンビニチェーン・ファミリーマートのコラボ商品のポテトチップスを現地の人に食べてもらったことに端を発する問題で、現地を訪れて謝罪したことを報告した。

「試食された方々に対してお詫びをしてまいりました」

問題となったのは、「エガちゃんねる」が9月2日に公開した動画。江頭さんとファミリーマートがコラボして開発したポテトチップス「旨辛トルコ名物！ 伝説のケバブ風味ポテトチップス」を、実際にトルコを訪れて現地の人に食べてもらうという企画になっていた。

しかし、ポテトチップスの原材料には豚由来の成分「ポークエキスパウダー」が含まれており、豚肉が禁じられているイスラム教が中心となっているトルコにおいて、現地文化を軽視しているとして物議を醸すことに。

動画はすぐに非公開となり、江頭さんは9月7日に動画で謝罪していた。

その後、10月27日になり、「エガちゃんねる」公式Xは「ご報告」として、「当チャンネルで公開したトルコでの動画に関し、専?家や関係各所と協議の上、ファミリーマート様を含めた関係各社と現地を再訪し、試食された方々に対してお詫びをしてまいりました」と、トルコを再訪し、動画に出演した現地の人に謝罪したことを明かした。

また、「今後はこのような事態を起こさないよう留意してまいります」とつづられていた。

このポストにXの元には、「ここまでしっかり対応してて驚き。流石」「現地での謝罪についても報告してる。えらい」という声が集まっていた。