大谷翔平、「デコピン」ジャケットで球場入り...「可愛い」話題沸騰　真剣表情とのギャップにキュン

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月25日（日本時間）にインスタグラムを更新。ドジャースの選手たちが球場入りらしき様子を投稿した。大谷翔平選手（31）のコーディネートに注目が集まっている。

「デコピンと一緒だぁー」の声

日本時間10月25日、ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによるワールドシリーズが開幕した。そうしたなか、球団公式インスタグラムは、「Tonight's starting lineup for Game 1 of the World Series.」（編訳：ワールドシリーズ第1戦のスターティングラインアップ）として、選手たちの球場入りらしき様子をとらえた写真を投稿した。

大谷選手は、ベージュのジャケットのコーデで球場入り。ジャケット左の胸元には愛犬・デコピンらしきイラストが描かれたワッペンが付いている。また、左腕の袖部分には「OHTANI」の文字と、イラストが見える。このイラストは、大谷選手をイメージしているのだろうか。一方で、大谷選手はヘッドホンをつけて集中力を高めているのか、真剣な表情みせていた。

この投稿には、「必勝ドジャース」「応援してます」「デコピンと一緒だぁー」「いい顔してる」「可愛い」といったコメントが寄せられていた。