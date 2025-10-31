今期「スーパー戦隊」出演声優、シリーズ終了報道に悲しみも...X投稿謝罪　「公式からの報告は受けておりません」

テレビ朝日系で放送されている「スーパー戦隊シリーズ」が今期放送を最後に終了すると、2025年10月30日に複数メディアが報じた。これに、今期放送されている「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で巨神テガソードの声を務める声優の梶裕貴さんがXで、「さびしいよ」としつつも、「まだ私も公式からの報告は受けておりません」と明かした。

「とにかくゴジュウジャー観てね」

「スーパー戦隊シリーズ」は、1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」から始まり、25年で50周年の節目を迎えていた。今期で終了するとの報道に、SNSでは悲しみや驚きの声が寄せられた。一方で、テレビ朝日や制作する東映といった公式側が正式に発表したわけではないことを指摘する声も寄せられている。報道では、関係者への取材によって明らかになったとしている。

梶さんも30日にXで、「さびしいよ、スーパー戦隊シリーズ ありがとう、スーパー戦隊シリーズ がんばるね、スーパー戦隊シリーズ」と悲しみのコメントを投稿した。続けて、「とにかくゴジュウジャー観てね」と呼びかけた。

これに、「現役のスーパー戦隊レギュラー声優さんがポストするって事はほんとなのか...」「梶さんが言ってるってことはマジで終わるんか？」といったコメントが寄せられると、梶さんは「ちなみに...まだ私も公式からの報告は受けておりません」と説明。「皆様を混乱させる投稿をしてしまったことをお詫びいたします。大変失礼致しました」と謝罪した。

梶さんは、「ゴジュウジャー」の巨神テガソード役のほか、21年放送の「機界戦隊ゼンカイジャー」でガオーン／ゼンカイガオーンの声も務めた。