浮気の経験「バリバリありますよ」　元「東方神起」ジェジュンの衝撃告白に山里亮太「危ない、危ない」

2025年10月29日深夜放送のバラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に、元「東方神起」メンバーで韓国の人気歌手ジェジュンさん（39）が出演した。この日のテーマは「女性の浮気」。MCの山里亮太さんが「こんな質問していいのかな。ズバリ、浮気の経験は？」とジェジュンさんに聞くと、「バリバリありますよ」と即答した。

「その日にパパラッチに撮られた」

山里さんとMCを務める鈴木愛理さんも目を丸くして「え～っ」と、信じられないという表情で反応。すると、ジェジュンさんが「いや、されたほうです。されたほう」と弁解した。山里さんと鈴木さんは「危ない、危ない」とあわてていると、ジェジュンさんは「人の話は最後まで聞いてください」。「されたの？浮気を？聞いていい話？」と山里さんはおそるおそるジェジュンさんに問いかけた。

「芸能界で働いているので周りの環境とか気をつけなければいけないじゃないですか」と体験を語り始めた。「（デートに）2人きりで行くのはバレそうだし危ないねということで行かなかった時があった」と振り返った。相手の女性から「ヘアメイクさんやスタッフさんたちと行くね」と言われたので、「『じゃあ、いいよ』と言ったら、（彼女が）その日に（浮気の現場を）パパラッチに撮られた」と明かしたという。