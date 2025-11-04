大リーグ挑戦の村上宗隆、「大谷翔平と比較されるのはかわいそう」...識者が指摘する不安要素「シビアな米国で耐えられるか」

プロ野球ロッテ、中日でプレーした野球解説者の愛甲猛氏（63）が、2025年11月3日に公開されたデーブ大久保氏（58）のユーチューブ動画に出演し、今オフ大リーグに挑戦するヤクルト村上宗隆内野手（25）について、「大谷と比較されるのはかわいそう」との見解を示した。

「だいリーグに挑戦した筒香嘉智もすごい苦労したという」

九州学院高校出身の村上は、17年ドラフト会議でヤクルトに1位指名され入団。高校時代は、通算52本の本塁打を記録した。

プロ2年目の19年にレギュラーの座を獲得し、24年シーズンまで100試合以上の出場を果たした。22年シーズンは56本塁打をマークし本塁打王のタイトルを獲得。打点、打率でもリーグトップとなり、史上最年少での3冠王となった。

今シーズンは春先に上半身のコンディション不良で離脱。4月に1軍登録されるも、コンディション不良が再発し、出場選手登録を抹消された。7月下旬に1軍に復帰。今シーズンの出場は56試合にとどまり、打率.273、22本塁打、47打点だった。

ヤクルトで8年間プレーした村上は今オフ、ポスティングシステムを利用し大リーグに挑戦する。

元3冠王の大リーグ挑戦について愛甲氏は、「村上は、全然ダメとは思わない」と前置きし、ロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平選手（31）の名を挙げ、村上の不安要素について言及した。

「ただ、かわいそうだなと思うのは、大谷と比較されだすから、そこをどのようにしのいで向こう（米国）で頑張れるか。やっぱり、『日本から来た、日本のホームラン王だ』となると、向こう（米国）の見方も、そういう見方をする。だから（大リーグに挑戦したDeNAの）筒香（嘉智）も、そこですごい苦労したという」