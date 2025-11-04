横浜園芸博まで500日　「大屋根リング」再利用で「大阪万博のイメージ、レガシー」引き継ぐ

2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027、園芸博）の開幕500日前にあたる25年11月4日、横浜市が「開幕500日前発表会」を開いた。山中竹春市長は、大阪・関西万博の閉幕時に、大屋根リングの木材を園芸博でも再利用する考えを示していた。

イベント後に取材に応じた横浜市の担当者によると、現時点では「はっきりとした形でお話できるような状況ではない」が、解体された部材を活用して「大阪万博のイメージ、レガシー」を来場者に感じてもらえるようにしたいとしている。

旧米軍施設が「返還後の平和的利用の象徴」に

園芸博は旭区・瀬谷区にまたがる米軍上瀬谷通信施設の跡地、約100ヘクタールを会場に、27年3月19日から9月26日にかけて開かれる。山中市長はこの点に触れて、

「ホストシティとして、身が引き締まる思い。 米軍により長きにわたり使用されてきた旧上瀬谷通信施設が、返還後の平和的利用の象徴として生まれ変わろうとしている。そして、平和利用の象徴を、市民の皆様や経済界の皆様とともに作り上げていく決意だ」

などとあいさつした。

山中氏は大阪・関西万博最終日の10月13日に開かれた「ホストシティ バトンタッチセレモニー」で次のように話し、コンセプトや大屋根リングの木材も引き継いでいく考えを示していた。

「世界とつながり、未来を描いていく。その大阪・関西万博のコンセプトを、そのまま引き継ぎたい。今、目の前にある大屋根リングの木材も一部グリーンエキスポで再利用したい」