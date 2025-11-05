「芸能界屈指の美食家」これが長野博の実力だ　見取り図・盛山が「すごいハイレベル」と驚いた会話の中身

2025年11月5日放送のバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に元V6のメンバーで「20th Century」（トニセン）の長野博さん（53）が出演、評判通りの美食家ぶりに出演者らは驚いた。

味噌屋主人のハイレベルクイズを次々と正解する

お笑いコンビ見取り図の「見取り図の専門店コレクション」コーナーはこの日のテーマが味噌。東京都江東区にある創業91年の「佐野味噌醤油店」を見取り図の2人と長野さんが訪問し、味噌の深さを探る。長野さんは「（この店に）ずっと来たかった」と話し、テンションははじめから上がっている。店の三代目店主佐野正明さんが案内役としてクイズを出しながら味噌の種類や味わい方を伝授した。

第1問目は「味噌の色の違いは何から生まれるのか」。見取り図の2人がトンチンカンな回答をするなかで長野さんは「時間ですね」とズバリ。店主も「そうです。熟成期間の違いが味噌の色の違いに出ます」と応じた。熟成期間が短いと白く、長ければ長いほど赤くなり最後は黒くなると説明した。

2問目は「料理に味噌をあわせるポイント」として、「○○と○○を合わせるべし」の○○を埋めよというもの。これについても長野さんは「素材の色と味噌の色を合わせるべし」と的確に答えた。その後も「（白味噌を）コーンスープに入れたりしますよね」「麻婆豆腐って濃い味噌を入れたりしますしね」などと店主とやりとりする。聞いていた見取り図の盛山さんは「すごいハイレベルの会話ができている」と驚く。