「認知症になりかけかも」磯野貴理子にかけられた衝撃の言葉　｢これ怖いでしょ、大丈夫かな｣不安になる体験

2025年11月7日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）が取り上げたのはシニア層が日常生活で気になる｢認知症｣問題。物忘れなのか認知症なのか、出演者の体験も披露された。

出演者全員が｢え～っ｣と驚きの声

スタジオで驚きの声があがったのはゲストの磯野貴理子さんの体験だ。ある番組でお笑いコンビ｢EXIT｣と共演したが、そのコンビ名が出てこなかった。同席していたゲストに｢磯野さん、認知症になりかけかも｣と言われたという。MCの設楽統さんも｢あるよな｣と同感。それを聞いたコメンテーターのキャシー中島さんは｢家に冷蔵庫と食器棚が並んで置いてあり、同じ方向に開くんだけれども食器を入れようと思って冷蔵庫を開けてたなんていうことがある｣と話した。

話はどんどん進んで、磯野さんが｢電車に乗っていて降り損なうことが増えた｣と発言した時、出演者全員が｢え～っ｣と驚きの声をあげた。｢これ怖いでしょ、大丈夫かな｣と磯野さん。設楽さんは｢それダメですよ｣とNGを出した。

キャシー中島さんが｢頭の中がいっぱいになると整理をするのがへたになってきて何がなんだかわからなくなってきて、昨日行ったところと同じところで降りたらいいのか次のところかわからなくなることがある｣と、おかしな話が次々と出てくる。