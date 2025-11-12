黒人男性が女性の後ろに立ち...防犯カメラ映像が波紋　渋谷のケバブ店「ホテルに使うな」と怒る、男女は謝罪

東京・渋谷の道玄坂にあるケバブ店が、イートインスペースなどをホテル代わりに使われたと、若い男女の画像をX上で一時投稿し、怒りをあらわにした。

防犯カメラに映っていたといい、警察に相談するとも明かした。その後、女性と男性がそれぞれ謝罪に訪れたという。なぜこんな迷惑行為をしたのだろうか。

「不当な目的で利用されているので、警察に相談します」

帽子をかぶった黒人男性が、20代前半ぐらいの女性の後ろに立って、カーディガンを羽織った肩付近に手をかけている。画像を見ると、女性は、不安そうな表情だ。

カウンターとイスが設置されたイートインスペースの奥の方だった。

警戒したのか、男性が入口側を鋭い目で見る別の画像もあった。

これらの画像は、渋谷・道玄坂交差点にある「バランケバブ（BARAN KEBAB）」が2025年11月9日にXで投稿した。画面には、同日の朝6時過ぎの時刻が表示されていた。

「当店のイートインスペース、トイレはホテルではありません。性行為をしたいのであればホテルをご利用下さい。不当な目的でイートインスペースを利用されているので、警察に相談します。謝罪などは一切は受けません」

店は、「♯不法侵入」とハッシュタグを付けて不快感を示した後、このように警告した。

女性が不安な表情を浮かべていたことから、男性に脅されているのではないかとの指摘もあったが、店は否定した。スタッフからの情報や防犯カメラ2か所の映像を確認した結果、「同意の上での行為だと思われます」との見方を示した。女性は、男性の手招きについて行き、事後に男性とベタベタしており、スタッフが2人に気づいて注意したところ、女性は、「ソーリー」と言っていたという。

投稿された画像は、ネット上で拡散し、騒ぎが広がった。

その後、女性が翌10日、店へ謝罪に訪れたと別の投稿で店主が明かした。

「もちろん、彼女らがやったことは許される事ではありませんし、清掃の費用も請求したい気持ちはありましたが、酷く反省した様子で彼女1人で謝罪に来たという勇気に免じてポストの方は削除しました。今後とも何かありましたらそれなりの対応します」