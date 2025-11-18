【ドジャース】キム・ヘソン、「トレード説は現実的シナリオ」韓国メディア展望...新戦力加入なら「ユーティリティ飽和状態に」

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）が2025年11月18日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、米メディアが報じたトレード説に関して「現実的なシナリオ」との見解を示した。

「キムの攻撃力は、大リーグ基準で確かな主力戦力と分類するには弱い」

米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」は16日（日本時間）、ドジャースが今オフ、セントルイス・カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手（28）をトレードで獲得する可能性が浮上していることを伝えた。

ドノバンは、キムと同様に内野、外野のポジションをこなすユーティリティプレイヤーで、今シーズンは118試合に出場し、打率.287、10本塁打、50打点を記録した。22年にはユーティリティ部門でゴールドグラブ賞を受賞した。

「ドジャース・ウェイ」は、ドノバンがドジャースに加入すれば、「キムはチームの構想から外れる可能性が高い」と指摘した。

来シーズン、キムがドジャースの構想から外れる可能性について、複数の韓国メディアが言及した。

「マニアタイムズ」は、「問題は、彼の攻撃力が大リーグ基準で確かな主力戦力と分類するには弱い点だ。この曖昧な立場が、チームの再編局面で真っ先に名前が挙がるカードにした」と指摘し、キムの現状について、次のように解説した。