キャッシュレス式の駅ロッカーで「通信障害」、荷物取り出せず　開発会社反省「もっと強固なものに」

キャッシュレス式の駅のロッカーに荷物を預けたところ、通信障害で荷物が取り出せずにそのまま帰宅した――。

こうした趣旨のX投稿が2025年11月24日に投稿され、注目を集めた。なぜ通信障害が起きてしまったのか、荷物はどうなったのか。投稿者とロッカーを開発・管理する会社に話を聞いた。

「常軌を逸したトラブル」、「出発までの解決は難しいと判断して対応をあきらめました」

投稿したのは、「辺境レポーター」として活動する大熊杜夫さんだ。11月24日にXで、「通信エラーが発生しました」と表示されたロッカーの画面の画像とともに、「なんと、コインロッカーの通信障害とかいう常軌を逸したトラブルにより、大阪駅に荷物を置いて帰宅する男」という状況を投稿した。

これに「うわー、これはキツイ。海外だったら完全に詰む」「こういうトラブルもあるからアナログのが安心かもね」「コインロッカーで通信障害が有るのか」といった驚きや同情の声が寄せられた。

J-CASTニュースの取材に応じた大熊さんによると、大熊さんは24日18時頃、大阪駅の御堂筋北口にあるキャッシュレス式のコインロッカーに荷物を預けた。その後、日付が変わって25日0時15分頃に荷物を取り出そうとしたが、できなかったという。

「（ロッカーのタッチパネルの）『荷物取り出し』をタッチして、遷移した画面にてICカードを押しましたら『現在お取り扱いできません』の表記が出て、またカード読み取り機械の液晶にも『ネットワーク異常』が出ており気づきました」

ロッカーのタッチパネルにはコールセンターへの問い合わせ番号が表示されていたため、大熊さんは電話をしたが、対応時間外だったという。また、駅の係員に尋ねたところ、「基本的にはコインロッカー会社の扱いになり我々では対応できない」と言われたという。

大熊さんは0時33分発の寝台特急「サンライズ出雲」に乗車する予定だったため、「出発までの解決は難しいと判断して対応をあきらめました」と当時の状況を説明した。なお、大熊さんはその後の投稿で、預けた荷物の中には貴重品はなかったことを補足している。

大熊さんは東京に到着後、対応開始時間の7時に再びコールセンターに電話をしたところ、「（1）利用時間分の代金は頂かないこと （2）指定場所まで発払いで郵送すること を先方より申し出ていただき、驚きつつもこの申し出を受けました」と説明した。