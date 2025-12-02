J-CAST ニュース

「Rakuten TV」購入コンテンツが見られなくなる！SNSに広がる不満　識者指摘「諦め」「割り切り」が大事

2025.12.02 19:33
社会班
   楽天グループの動画配信サービス「Rakuten TV」が2025年12月1日、無期限で何度も視聴できる「購入コンテンツ」の販売および視聴を終了すると発表した。これに対し、「流石に酷い」「おかしいでしょ」などと不満の声がSNS上で相次いでいる。

   ITジャーナリストの井上トシユキ氏は取材に対し、「動画が見られなくなったときは素直に諦めるような距離感で向き合うことが大事だという気がします」と話す。

「レンタルコンテンツ」「定額見放題」は引き続き利用できる

   Rakuten TVの発表によると、「購入コンテンツ」の販売は25年12月25日12時に終了する。購入済みのコンテンツの視聴可能期間は26年12月までを予定しており、この期間を過ぎれば、ダウンロード済みでも視聴不可となる。そして、返金は受け付けていない。

   一方、視聴期限がある「レンタルコンテンツ」や、定額料金で一定期間は何度も視聴できる「定額見放題」などは引き続き利用できる。つまり、「購入コンテンツ」の販売および視聴のみが終了する。

   なおRakuten TVの利用規約を見ると、「購入」コンテンツでも、配信・視聴を停止する場合があるとしている。「当社が本サービスの提供を終了した場合」や「コンテンツの提供元の都合により、本サービスにおける購入作品の配信が終了した場合」を含め計4つの理由を挙げている。

Rakuten TVは「選ばれなかった側」、「購入＝所有」の勘違いも
