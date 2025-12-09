【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月8日、サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）の特集記事を公開し、日本代表が「死の組」に入ったとの見解を示した。

「日本の抽選は、はるかに厳しいものとなった」

26年北中米W杯のグループステージ組み合わせ抽選会は、6日（日本時間）に米ワシントンで行われた。日本が、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ枠と同組のグループFに入った。

グループFをFIFAランキングでみると、日本はアジア最上位の18位。欧州の強豪オランダは7位、チュニジアは40位となっている。

中国代表はすでに26年北中米W杯出場権を逃しているが、国内での注目度は高いようで、複数のメディアが組み合わせ抽選を速報した。

「捜狐」は、「ワールドカップで最悪の組み合わせ！さようなら日本、死の組入り。韓国は最高の組み合わせ」などのタイトルで記事化した。

記事では「日本の抽選は、はるかに厳しいものとなった」と指摘し、次のように分析した。

「ポット1では常勝のオランダと対戦し、ポット3ではアフリカの強豪チュニジアと対戦することになった。さらに厄介なことに、同じグループのポット4には、ウクライナ対スウェーデン、ポーランド対アルバニアの勝者が入る。最終戦の相手が誰であろうと、日本の勝利の可能性は保証されていない。このグループの組み合わせは、日本にとってグループステージ突破だけでなく、3位に入ることさえも大きな課題となることは間違いない」