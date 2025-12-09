「医師から『マズいぞ！』と言われた」　20キロ激やせした元巨人・元木大介さんが明かした体調の真相

元プロ野球読売巨人軍選手時代に長嶋茂雄監督から「くせ者」と評されて活躍した元木大介さん（53）がネット上で「激やせ」「重病説」と騒がれているが、2025年12月8日放送の「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）に本人が出演、病気との闘いを話し、20キロやせた姿で健康をアピールした。

「治るということはない」

発端は7年前の同番組で「糖尿病（2型）」と診断されたこと。その時の番組で元木さんの血糖値（空腹時）やヘモグロビンA1ｃの値が糖尿病の診断基準より大きく上回っていた。その時は一度通院したが「そんなに（病院に）行かなかった。自覚症状がないんですよね」と話し、治療しなかったと明かした。

転機は巨人軍のコーチ時代に盲腸にかかり血液検査をした時。「医師から『マズいぞ！』と言われた。足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もあると言われ、そんなに（ひどくなるのか）・・・、グサッときました」と自分が置かれた状況の深刻さに気づいたという。

それから本格的に生活改善に取り組み始めた。MCの東野幸治さんが「糖尿病って、そもそも治る病気なんですか」と聞く。そのだ内科糖尿病・甲状腺クリニックの森利枝さんは「残念ながら一度なってしまうと、風邪のように治るということはない。薬を飲むとか生活改善をしながら血糖値をコントロールして一生お付き合いしていく病気」と解説した。