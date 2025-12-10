人気青春ドラマ「俺たちの旅」が映画化　出演者が裏話...高校生で誘えなかった「アイドル的存在」の女性

1975年に放送開始され、昭和のテレビドラマで一時代を築いた青春シリーズ「俺たちの旅」が50年の時を経て映画になる。2025年12月9日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は2026年1月に公開される「五十年目の俺たちの旅」に出演する中村雅俊さん（74）、田中健さん（74）、秋野太作さん（82）、岡田奈々さん（66）に取材した。

「今さら、なあ」「なあっ！って、誘ってくださいよ」

中村さんは主演とともに監督も務めた。「皆さんの芝居にはすごく厳しい目を持とうと思うんだけど、自分の芝居に関しては『はい、はいOK』みたいなところがある。『お前、自分の芝居ちゃんとしろよ』と自分を叱咤しました」と撮影を振り返った。

中村さんは「『俺たちの旅』を愛する人の多さ、その愛情の強さを当時もすごく感じていたので、そういうプレッシャーはあった」といいう。当時は現役高校生、3人のアイドル的存在だった岡田奈々さんは「（大人の）仲間に入れなかった」と話す。役柄は田中さん演じる「オメダ」の妹役。田中さんは「奈々ちゃんが来る日は楽しかった。『やった、奈々ちゃんに会える！』みたいな」と振り返ると、岡田さんは「本当？」と嬉しそう。

田中さんが「でも高校生だから誘えないですね」。50年目の今なら誘えるのではというスタッフの質問に「今さら、なあ」と岡田さんに顔を向けると「なあっ！って、誘ってくださいよ」と返し、周囲は笑いに包まれた。