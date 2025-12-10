J-CAST ニュース

「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、センター「はく奪」加速 外野強化でライバル加入の可能性...韓国メディア危機感

2025.12.10 13:45
スポーツ班

    韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2025年12月9日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、「センターはく奪が加速している」と報じた。

    イ・ジョンフ選手（本人インスタグラムより）
今季は150試合に出場で打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁

    大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱したため、今シーズンが実質1年目のシーズンだった。

    韓国プロ野球（KBO）リーグで、打率.360を記録したイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍した。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

    イの今シーズンのパフォーマンスを巡り、複数の米国メディアが「物足りない」と指摘。打率.266は期待を下回り、守備面でも精彩を欠いたプレーがみられ、大型契約に見合わぬパフォーマンスとの評価だった。

    米メディアによると、ジャイアンツは来シーズンに向け、外野の戦力補強に着手する方針で、フィラデルフィア・フィリーズのハリソン・ベイダー外野手（31）に興味を示しているという。

    センターのベイダーは、セントルイス・カージナルス時代の21年に、ゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞するなど、守備に定評がある。

「失策はわずか3つに過ぎなかったが...」
姉妹サイト