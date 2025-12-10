ジョニー・デップの指輪が「300円のカプセルトイ」と大反響　企画会社「感激が一気に」、「再販も前向きに検討中」

俳優のジョニー・デップさんが2025年12月7日のイベント「東京コミックコンベンション2025」（東京コミコン2025）に登壇した際に身に着けていた指輪が、300円のカプセルトイ「コーン約指輪」ではないかとして、SNSで話題になっている。

「コーン約指輪」を企画・販売したブライトリンク（東京都新宿区）は、反響に「スタッフ一同とても励みになっております」とし、「再販も前向きに検討中」だと明かした。

「まさか世界的大スターが弊社商品をご使用くださっているとは...」

12月5日から7日に行われた同イベントで、デップさんは6、7日にサイン会を行ったほか、7日の「セレブ・ステージ」に登場した。ステージに現れたデップさんの右手の小指には、黄色の角のようなチャームが付いた指輪が。

SNSでは9日頃から、これがとうもろこし（コーン）と婚約指輪をかけたカプセルトイ「コーン約指輪」シリーズの「ヤングコーン婚約指輪」ではないかとして話題になった。「コーン約指輪」は全5種類で、ヤングコーン以外にはとうもろこしの粒やポップコーンなどが指輪についたデザインになっている。また、公式サイトによるとオリジナル「コーン姻届」も付くという。

デザインを担当したクリエイターのカナイガさんもXで「本当に何が起こってるんですか！？！？夢？？？？？」と反応した。さらに、フリマサイト「メルカリ」では、「ヤングコーン婚約指輪」を高額で販売する動きもみられる。なかには5000円台で売っている人もいた。

「コーン約指輪」を企画・販売するブライトリンクの企画・デザイン部門の担当者はJ-CASTニュースの取材に、今回の話題はカナイガさんの投稿で知ったと明かした。「その時はまさか世界的大スターが弊社商品をご使用くださっているとは想像もしておらず、最初に画像を拝見した際には状況をすぐに理解できないほどでした」といい、その後「話題になっている事実に驚き、同時に弊社発売商品をご使用いただいている感激が一気に込み上げてまいりました」という。