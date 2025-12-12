「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、来季も「3割10本塁打」は無理なのか...米データサイト「来季予想」に韓国メディア落胆

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月11日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、米データサイトが示したイの来季成績予想に落胆した。

「KBOリーグ時代は安打を量産して2年連続で首位打者」

米データサイト「ファングラフス」は11日、ジャイアンツに所属する選手の来季成績を予想した。

同サイトの予想によると、イの来季成績は、打率.270、9本塁打、56打点、7盗塁で、出塁率と長打率を合わせたOPSは.730だった。

大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱したため、今シーズンが実質1年目のシーズンだった。

韓国プロ野球（KBO）リーグで、打率.360を記録したイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

KBOリーグ時代は安打を量産し、2年連続で首位打者のタイトルを獲得するなど「韓国のイチロー」の異名を取った。KOBリーグで7年間プレーし、通算打率は驚異の.340。大リーグでの3割超えに期待がかかるも、今シーズンは遠く及ばなかった。

韓国メディアは、イの来シーズンの巻き返しに大きな期待をかけるも、「ファングラフス」の予想は今シーズンをわずかに上回る程度のものだった。