なぜ巨人は優勝できなかったのか　元コーチは「練習不足」指摘...リーグ3位は「あってはならない成績」

プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年12月11日に公開された元プロ野球選手の小林至氏（57）のユーチューブ動画に出演し、巨人が今季リーグ優勝できなかった理由について分析した。

「オフに40億円を投資した。それで負けてはだめなんです」

阿部慎之助監督（46）就任2年目の今シーズンは、リーグ2連覇を目指すも70勝69敗4分けの成績でリーグ3位に終わった。

クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージでは、リーグ2位のDeNAに2連敗を喫して敗退した。セ・リーグは、リーグ優勝を果たした阪神が、CSファイナルステージを制し、日本シリーズに進出した。

現役時代、巨人でプレーし、23年シーズンに原辰徳監督（67）のもと1軍打撃チーフコーチとしてチームを指導した大久保氏。今シーズンの巨人について、次のように持論を展開した。

「はっきり言って、1勝しか勝ち越していないというのは、起きてはいけない成績。去年優勝して、オフに40億円を投資した。それで負けてはだめなんです。『阪神が強かった』ではなく、巨人が勝てなかった。総評すると、投・打・走・守のすべてに課題がある。すべてが全くかみ合わなかった1年だった。選手個人のポテンシャルは高いが、それを使いきれないという印象が強い」

大久保氏はチームが勝ち切れなかったひとつの要因に守備を挙げた。今シーズン、リーグワーストの78失策を記録した。大久保氏は、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するユーティリティプレイヤー、ムーキー・ベッツ選手（33）の名を出し、守備の重要性について力説した。