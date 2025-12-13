ワイドショーはオワコンなのか...フジ「サン！シャイン」1年で打ち切り報道　テレビよりSNSの視聴者

フジテレビの平日朝の情報番組『サン！ シャイン』が、2026年3月末に終了するという情報が複数メディアで報じられている。

同局で22年続いた『とくダネ！』の終了後、2021年3月末に谷原章介さんをMCに立て『めざまし8』をスタートさせたものの、わずか4年で終了。2025年3月31日から同番組へと変更されたが、こちらはわずか1年で打ち切られる結果に終わりそうだ。

テレビを取り巻く環境やニーズは

『サン！ シャイン』は、『とくダネ！』時代から信頼の厚かったメイプル超合金・カズレーザーさん、『サンデー・ジャポン』（TBS系）でおなじみの杉村太蔵さん、『ワイドナショー』（フジテレビ系）で存在感を示していた武田鉄矢さんをスペシャルキャスターに据えて日替わりで登場させたが、こうした論客だけでは視聴者離れは止められなかった。

だが、より重要なのは、『サン！ シャイン』の終幕に見る、ワイドショーの形骸化である。武田さんが番組のなかで語っていた発言は時に物議を醸したが、そこに表れているのはSNSユーザーの矛盾だ。

ユーザーはX上で意見の多様化を認めているが、テレビに対しては放送倫理の名のもとに、その発言を「異論」とみなし糾弾する。SNSユーザー自身がコメンテーターになり、メインメディアになった今、視聴者はテレビよりSNSを信頼するようになってしまったのだ。

これは同じようなワイドショーでもたびたび見られる現象である。『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）のコメンテーター・玉川徹さんや、来年3月で終了する『アッコにおまかせ！』（TBS系）の和田アキ子さんのように影響力があり、マスに届けば届くほど、SNSによるハレーションも大きい。視聴者の心の声がSNSによって可視化された今、テレビの一方的な論評が立場を失い、その価値は低下してしまったのだ。

この衰退は2023年3月末まで17年に渡って放送されていた『スッキリ』（日本テレビ系）で、司会の加藤浩次さんが伝えた言葉に集約されている。加藤さんは、「時代というのがすごく変わった」と指摘。そして、「『スッキリ』の役割がもう、僕は果たしたと思っています」と述べた。また、日本テレビも終了の理由に、「テレビを取り巻く環境やニーズの変化に対応するため」を挙げている。

報道によると『サン！ シャイン』の後枠は、『めざましテレビ』を拡大するという話もあるが、同番組は現在の尺でも5時25分から8時14分まで約2時間50分の放送だ。それを『サン！ シャイン』が放送されている朝9時50分まで、4時間20分も拡大するのは非現実的。おそらく現在の『ZIP！』（日本テレビ系）のように9時まで拡大し、後続番組『ノンストップ！』の前倒しで対応するだろう。

ただ、『スッキリ』の打ち切り、さらには『ZIP！』の拡大に伴いスタートした『DayDay.』（日本テレビ系）も決して視聴率がいいわけではない。いずれにしてもワイドショーは、既存の枠組みでは、もはや存続不可能な時代に入ったのだ。

（川瀬孝雄）