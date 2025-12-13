カーリング吉田知那美「パジャマでおじゃま」まさかの散歩へ　「めっちゃ可愛い」「モデルさんみたい」

北京五輪のカーリング女子日本代表で銀メダルを獲得した、ロコ・ソラーレ所属の吉田知那美選手（34）が2025年12月8日、自身のインスタグラムを更新。オシャレなパジャマ姿で散歩をする様子を披露した。

「パジャマ姿でもきっとみなさん優しく出迎えてくれるはず」

吉田選手は、「冬用に買ったパジャマがあまりにもかわいくて、誰かに見てもらいたい衝動にかられてしまい、パジャマにコート羽織って散歩に出かけてみました」といい、ベロア素材のパジャマに白いコートを合わせたコーデを投稿した。

また、「北見の駅前商店街にはまだ行ったことのないお店もたくさんあるので、今度お買い物に行ってみます」とし、「パジャマ姿でもきっとみなさん優しく出迎えてくれるはず」とおどけてみせた。また、ハッシュタグをつけて「#パジャマでおじゃま」と添えている。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、白いニット帽をかぶり、白いコートを羽織り、ダークカラーのベロア素材のボトムスを着用。青空の下で、バッグを持ち、微笑んでいた。3枚目では、少ししゃがみ、カメラ目線で笑顔をみせていた。

この投稿には、「めっちゃ可愛い」「モデルさんみたい」「パジャマて言わなかったら分からない位可愛い」「ステキなコーデになってますね」「ボトムの色オシャレ」といったコメントが寄せられていた。